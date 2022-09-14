Xiaomi скопировала главную «фишку» iPhone 14 Pro

Через несколько дней после презентации iPhone 14 Pro с интерактивным вырезом в дисплее, китайские специалисты уже скопировали Dynamic Island на флагманские смартфоны Xiaomi. Новая оболочка называется Grumpy UI, она создаёт интерактивный виджет вокруг выреза под селфи-камеру.

Разумеется, это лишь копия, потому она не реализует всех возможностей оригинальной Dynamic Island, но выглядит очень похоже.

При этом Xiaomi даже позволила разработчику разместить Grumpy UI в магазине Xiaomi Theme Store. Не исключено, что скоро такие решения появятся и для других смартфонов. При этом ранее сообщалось, что дизайнер готовит тему для Xiaomi с вырезом Dynamic Island из iPhone 14 Pro. Похоже, это та самая версия или её вариант.

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