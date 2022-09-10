Дизайнер готовит тему для Xiaomi с вырезом Dynamic Island из iPhone 14 Pro

Представленный iPhone 14 Pro со специальным вырезом Dynamic Island в последние дни оказался в центре внимания. Кому-то новый вырез пришелся по вкусу, а кто-то усомнился в его полезности. Несмотря на это, нет никаких сомнений, что аналогичные решения будут появляться в будущих Android-смартфонах.

Разработчик тем под ником Mu Ye представил для Xiaomi аналог Dynamic Island. Он создал тему, которая позволяет создавать анимационный вырез на экране в любой части рабочего стола. Какая от этого польза на смартфонах без выреза — неизвестно.

Сам дизайнер отмечает, что ожидает прохождения модерации и скоро тема появится в официальном репозитории Xioami.

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