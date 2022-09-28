Xiaomi выпустила модульного робота Mijia за 37 тысяч рублей

Китайская компания Xiaomi выпустила модульного робота Miji, которого можно собирать как конструктор. Новинка включает в себя шарообразные детали и конечности, что позволяет собирать разные конструкции. Каждая деталь имеет 4 точки крепления.

После сборки искусственный интеллект будет пытаться понять свою форму и научиться использовать её. В результате собранный робот сможет плавно двигаться и перемещаться по поверхностям. По крайней мере, так обещает компания.

Для робота есть фирменное приложение, которое позволит детям (а именно для них предназначен робот) изучить базовые навыки программирования, назначить те или иные действия для разных конечностей робота.

Отдельно отметим, то робот поддерживает систему распознавания лиц. Также на него можно установить тактильные датчики и камеру.

Стоимость базового комплекта Mijia — 36 990 рублей. Цена дополнительных модулей не уточняется. Продажи уже стартовали по всему миру.

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