Xiaomi представила ультра бюджетный смартфон Redmi Note 11R

Бренд Redmi выпустил очередное обновление для линейки Redmi Note 11. На сей раз компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 11R — клон Poco M4 5G, но с другим названием.

Новинка оснащена экраном IPS с диагональю 6,58 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Есть фронтальная камера на 5 МП и основная на 13 + 2 МП. Сканер отпечатка располагается сбоку.

Внутри установлен процессор Dimensity 700, 4/6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Отметим поддержку карт памяти microSD до 1 ТБ. Также есть батарея на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки 18 Вт. Из других характеристик следует отметить модем 5G, адаптеры Wi-Fi, Bluetooth, GPS и разъём для наушников 3,5 мм.

В качестве ОС используется Android 12 с оболочкой MIUI 13. Касаемо же цен, они выглядят так:

4/128 ГБ — 1099 юаней (~8800 рублей).

6/128 ГБ — 1199 юаней (~9600 рублей).

8/128 ГБ — 1399 юаней (~11 300 рублей).

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!