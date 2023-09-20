Xiaomi рассказала о фишках доступного планшета Redmi Pad SE

Вчера Xiaomi анонсировала ультрадоступный планшет Redmi Pad SE, а сегодня гендиректор компании опубликовал новые тизеры грядущей новинки и поделился некоторыми техническими характеристиками.

В описании к изображениям сказано, что Redmi Pad SE оснащён 11-дюймовый дисплеем с частотой обновления 90 Гц и с сертификацией качества TÜV Rheinland.

Оболочка MIUI Pad специально оптимизирована для работы в горизонтальной ориентации экрана и позволяет работать с несколькими приложениями одновременно размещая их в отдельных окнах.

Помимо этого, планшет получил крепкий цельнометаллический корпус толщиною всего 7,36 мм при массе 478 грамм. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, предусмотрен порт для зарядки USB-С и аудио-разъём 3,5 мм. Компания уже подтвердила, что стоимость планшета в Китае составит 1000 юаней (13 200 ₽).

Полноценная презентация Redmi Pad SE состоится уже завтра.