Xiaomi работает над складным смартфоном с выдвижной камерой

В Твиттере появились первые изображения нового патента Xiaomi на необычный складной смартфон с выдвижной камерой. Подобное устройство уже было показано китайской компанией год назад, но выход на рынок не произошел.

#Xiaomi files design patent for a foldable smartphone having pop-up camera mechanism. pic.twitter.com/mtClkO86SO — _the_tech_guy (@_the_tech_guy) March 17, 2020

Патентные изображения демонстрируют сгибаемый дисплей смартфона, а в сложенном состоянии выглядывает одна физическая кнопка. Кроме того, устройство имеет выдвижную камеру. Пока такого никто не делал из-за сложной реализации.

Стоит заметить, что это только прототип и не факт, что именно таким получится аппарат на финальной стадии.