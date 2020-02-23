Xiaomi работает над складным смартфоном с выдвижной камерой
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Новости

Xiaomi работает над складным смартфоном с выдвижной камерой

В Твиттере появились первые изображения нового патента Xiaomi на необычный складной смартфон с выдвижной камерой. Подобное устройство уже было показано китайской компанией год назад, но выход на рынок не произошел.

Патентные изображения демонстрируют сгибаемый дисплей смартфона, а в сложенном состоянии выглядывает одна физическая кнопка. Кроме того, устройство имеет выдвижную камеру. Пока такого никто не делал из-за сложной реализации.

  • Xiaomi Rabotaet Nad Skladnym Smartfonom S Vydvizhnoj Kameroj 1
  • Xiaomi Rabotaet Nad Skladnym Smartfonom S Vydvizhnoj Kameroj 2

Стоит заметить, что это только прототип и не факт, что именно таким получится аппарат на финальной стадии.

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