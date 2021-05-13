Xiaomi представила в России серию Mi 11 и Mi Smart Band 6

Компания Xiaomi, провела презентацию, в рамках которой представила в России флагманскую серию смартфонов Mi 11 и фитнес-браслет Mi Smart Band 6. В мероприятии также принял участие режиссер Клим Шипенко, который присоединился к уникальному творческому проекту Xiaomi.

Mi 11

Российские пользователи получили долгожданную возможность стать обладателями Mi 11 – новейшего представителя флагманского семейства смартфонов. Представляя собой по-настоящему премиальное устройство, Mi 11 несет в себе феноменальные усовершенствования в сравнении с предыдущим поколением, в числе которых чипсет Qualcomm Snapdragon 888, система из трех камер со 108-мегапиксельным основным сенсором, стереодинамики, настроенные Harman Kardon, и 50-ваттная беспроводная зарядка.

Дисплей Mi 11 входит в число лучших на рынке и получил рейтинг A+ и награду за лучший дисплей от авторитетной экспертной команды DisplayMate. Это 6,81-дюймовый AMOLED DotDisplay с частотой обновления 120 Гц, ультравысоким разрешением WQHD+ и 10-битными цветами. Все это обеспечивает максимальную четкость, естественность цветопередачи и плавность изображения на экране.

«Эффект плацебо» Клима Шипенко

В рамках запуска на российский рынок серии Mi 11 известный российский режиссер Клим Шипенко реализовал совместный проект с компанией Xiaomi и снял короткометражный фильм «Эффект плацебо», используя для съемок только смартфон Mi 11. Участвуя в проекте, режиссер хотел продемонстрировать, что магия кино, которая ранее казалась чем-то недосягаемым для обычного человека, становится ближе, когда у него в руках оказывается такой мощный кинематографический инструмент.

Фильм «Эффект плацебо» основан на реальной истории юной поэтессы, которая также работает медсестрой в клинике по лечению COVID-19 и ведет личный блог. Премьера короткометражки состоялась в рамках презентации серии Mi 11, и теперь картину может посмотреть каждый по ссылке:

Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G

Новые смартфоны Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G включают в себя все самое необходимое из флагманского сегмента и предлагают стильный дизайн для тех, кто ищет удачное дополнение для своего образа.

Обладая толщиной 6,81 мм и весом 159 г, Mi 11 Lite 5G является одним из самых легких и тонких смартфонов на рынке. Оба устройства семейства Mi 11 Lite также получили сверхтонкие рамки вокруг дисплея и миниатюрный вырез в экране под фронтальную камеру. Благодаря 6,65-дюймовому дисплею AMOLED DotDisplay с поддержкой 10-битной технологии TrueColor, смартфоны способны передавать 1,07 миллиарда цветов, то есть в 64 раза больше, чем у предыдущего поколения.

В смартфоне Mi 11 Lite 5G дебютировал процессор Qualcomm Snapdragon 780G 5G Mobile Platform, который предлагает больше мощи, больше скорости и больше надежности благодаря 5-нанометровому техпроцессу и технологии жидкостного охлаждения LiquidCool. Модель Mi 11 Lite получила чипсет Qualcomm Snapdragon 732G, построенный на 8-нанометровом техпроцессе и также получивший технологию LiquidCool.

Mi Smart Band 6

Следуя своей стратегии «Смартфон + AIoT», Xiaomi с гордостью представила российской аудитории Mi Smart Band 6 – новейшее поколение своего самого популярного носимого устройства. Впервые в истории браслет получил по-настоящему полноэкранный дисплей AMOLED, диагональ которого увеличилась до 1,56 дюйма.

Mi Smart Band 6 получил поддержку 30 видов упражнений и автоматически определяет 6 видов спортивных активностей. Кроме того, теперь браслет может отслеживать уровень кислорода в крови и осуществлять точный мониторинг качества сна.

Mi Smart Band 6 по-прежнему отличается внушительными показателями автономности и способен работать на одном заряде до 14 дней. Благодаря водонепроницаемости 5 АТМ с браслетом можно плавать, нырять и принимать душ. Новинка дополнена коллекцией из пяти стильных разноцветных ремешков на выбор.

Цены и доступность

Mi 11 будет доступен в четырех цветовых вариантах: Лазурно-голубой, Полуночный серый, Облачный белый и Специальное издание с автографом Лэй Цзюня. На российском рынке будет продаваться с 21 мая в версии с объемом памяти 8+256 ГБ по цене 85 990 рублей.

Для предварительного заказа Mi 11 будет доступен с 14 мая, причем в период до 20 мая первые покупатели смогут получить в подарок беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10.

Mi 11 Lite 5G будет предложен в цветовом варианте Трюфельный черный, Mi 11 Lite получит три варианта цвета: Мармеладно-голубой, Персиково-розовый и Чернично-черный. Оба смартфона будут доступны в конфигурации 8+128 ГБ по цене 30 990 рублей за Mi 11 Lite и 37 990 рублей за Mi 11 Lite 5G.

В продажу обе новинки поступают 14 мая, и в период до 20 мая первые покупатели Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G получат в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 5 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds 2 Basic.

Для всех покупателей смартфонов серии Mi 11 также будет действовать спецпредложение, в рамках которого каждый покупатель Mi 11, Mi 11 Lite или Mi 11 Lite 5G получит в подарок трехмесячную подписку на сервис Яндекс Плюс. Акция распространяется только на новых пользователей сервиса и продлится с 14 мая по 30 августа 2021 года.

Mi Smart Band 6 будет доступен для приобретения в России у всех основных розничных партнеров Xiaomi с 14 мая по цене 3990 рублей. В период с 14 по 20 мая на продукт будет действовать специальная цена 3490 рублей.

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