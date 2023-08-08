Xiaomi представила умный дисплей c аккумулятором на 15 часов работы

Компания Xiaomi представила умный дисплей Smart Home Screen Pro 8. Этот новый гаджет, представляющий собой умную колонку с экраном, позволяет управлять различными устройствами в вашем умном доме и уже доступен для предзаказа в Китае.

Гаджет имеет 8-дюймовый антибликовый дисплей LCD с разрешением 1280 х 800 точек, 4-ядерный процессор, 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб внутренней памяти. Аккумулятор на 7500 мАч обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения видео.

Для компании подобный аккумулятор действительно шаг вперед. В прошлом году Xiaomi уже выпускала модели Mi Smart Home Screen 10 и Mi Smart Home Screen 6, однако они не имели встроенных аккумуляторов.

Устройство, поддерживающее сенсорное и голосовое управление, также служит центром для просмотра видео, караоке, видеозвонков и даже развлечений для детей с помощью встроенной библиотеки мультфильмов и книг. Интегрированная камера предлагает функцию распознавания лица ребенка, автоматически активируя режим с фильтром контента.

Кроме того, благодаря модулям Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и IrDA, устройство может подключаться и управлять многими другими умными девайсами через платформу Xiaomi loT.

Ожидается, что Xiaomi Smart Home Screen Pro 8 появится на полках магазинов 14 августа 2023 года по цене в 749 юаней (около 9 900 рублей).