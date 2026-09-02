Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» видео и официальных постерах
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Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» видео и официальных постерах

Также стала известна дата презентации.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:30
Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» видео и официальных постерах

Сегодня Xiaomi опубликовала постеры своего первого широкоформатного складного смартфона Xiaomi 18 Fold формфактора как у Samsung Galaxy Z Fold8, а также показала устройство на нескольких видео.

Судя по опубликованным изображениям, инсайдерские утечки подтвердились, смартфон действительно будет сильно похож на HUAWEI Pura X Max, но с более округлыми углами.

HUAWEI Pura X Max в сравнении с Xiaomi 18 Fold:

Кроме этого, компания опубликовала несколько промо-роликов с Xiaomi 18 Fold в красной расцветке (Westfield Red). На видео устройство показано со всех сторон, а также продемонстрирована его работа под управлением ОС с оболочкой HyperOS 4.

Xiaomi подтвердила, что устройство получит внутренний дисплей с диагональю 7,58-дюймов с соотношением сторон 4:3 и внешний экран на 5.38-дюймов.

По словам компании, смартфон широкоформатного формфактора идеально помещается в руку, а раскладная конструкция обеспечивает приятный визуальный опыт при веб-сёрфинге, чтении электронных книг, просмотре фильмов, видеороликов и фотографий.

Что касается технических характеристик, уже известно, что Xiaomi 18 Fold получит фирменный чип XRing O3, а также новейшую высокоскоростную оперативную память стандарта LPDDR6, что сделает смартфон первым устройством в мире, оснащённым памятью нового поколения.

Кроме этого, инсайдеры приписывают Xiaomi 18 Fold аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, что станет рекордом среди существующих широкоформатных складных смартфонов.

Компания объявила, что презентация Xiaomi 18 Fold состоится уже 7 сентября.

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