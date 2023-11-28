Xiaomi представила умную кровать с антихрап-режимом

Xiaomi и бренд 8H представили новую электрическую кровать Find Smart Electric Bed на своей платформе Youpin. Это инновационное решение доступно в двух размерах: 1,5 метра и 1,8 метра. Особенностью кровати является наличие множества «умных» функций.

Одной из ключевых особенностей является интеллектуальная система освещения, которая может использоваться как ночник. Кровать также оснащена восемью режимами: антихрап, чтение, йога, просмотр ТВ и т.д.

Важной функцией является возможность регулировать положение каждой из двух половин кровати отдельно, с максимальным углом наклона 60° для спинки и 40° для ног.

Управление кроватью осуществляется через специальное приложение на смартфоне. Также предусмотрена поддержка голосового управления через ассистента Xiao Ai и возможность управления через пульт дистанционного управления.

Цены на Find Smart Electric Bed варьируются в зависимости от размера и типа матраса – от 2799 юаней (~35 000 рублей) до 5999 юаней (~75 000 рублей).