Китайские источники сообщают, что Xiaomi представила улучшенную MIUI 12.5 вместо MIUI 13. Новая прошивка называется MIUI 12.5 Enhanced и включает многоуровневую оптимизацию. Хотя новых функций там нет.

Как отметили в компании, Enhanced нагружает процессор на 15% меньше. Также она потребляет в среднем на 8% меньше энергии. Помимо этого, улучшилась работа с фоновыми процессами и файлами в памяти. Всего заявлено 160 усовершенствований системного уровня.

Как отмечается, обновление выйдет уже 13 августа для 12 моделей смартфонов. В перечне есть Mi Mix 4, линейка Mi 11 и Mi 10, Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition и Redmi K30 Pro.

Само собой, пока рано говорить о качестве работы прошивки, ведь её ещё не тестировали на клиентских устройствах. Однако, видимо, Xiaomi учла ошибки и пожелания пользователей.