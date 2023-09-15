Xiaomi представила термокружку с функцией кипячения воды

Xiaomi представила термокружку Mijia Portable Electric Cup 2 с возможностью кипячения воды и поддержания установленной температуры.

Объем устройства составляет 350 мл, а материалом для изготовления служит нержавеющая сталь AISI 316L. Нагреватель, интегрированный в кружку, обладает мощностью 300 Вт.

Так как устройство не имеет встроенного аккумулятора, ему требуется подключение к сети. Кружка может нагревать воду до выбранной температуры в диапазоне от +45 до +99 °C и поддерживать ее в течение 12 часов. Для безопасности и предотвращения переполнения паром устройство оборудовано специальным клапаном и вентиляционными отверстиями в крышке.

В режиме термоса, без питания, кружка способна удерживать температуру жидкости на уровне 42°C в течение шести часов.

В Китае стоимость Mijia Portable Electric Cup 2 составляет $20 (~1900 рублей). О дате появления продукта в других странах пока нет данных.