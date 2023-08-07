Xiaomi представила робот-пылесос Mijia Almighty Sweeping Robot 2

Xiaomi представила робот-пылесос под названием Mijia Almighty Sweeping Robot 2, который уже доступен для предзаказа по цене $390 на китайском рынке.

В сравнении с предыдущей моделью Xiaomi Mijia Almighty Sweeping Robot, новый пылесос был существенно улучшен. Его давление всасывания увеличено с 4000 Па до 6000 Па, что позволяет более эффективно убирать пыль и грязь. Также увеличен объём бака для воды с 2,5 до 4 л, что позволит более длительное время проводить уборку полов.

Модель получила четыре режима уборки, что позволяет выбирать оптимальный вариант для различных типов уборки и помещений. Также улучшена система сканирования помещения и предотвращения препятствий, что поможет роботу более точно и безопасно перемещаться по дому.

Робот-пылесос Xiaomi Mijia Almighty Sweeping Robot 2 поддерживает подметание и протирку полов, а также самоочистку швабры с автоматической сушкой. Он также имеет функцию автоматического подъема мокрой швабры и использует лазерную навигацию LDS для точного определения своего местоположения и маршрута уборки.

Кроме того, робот имеет интеллектуальную связь с другими устройствами умного дома, что позволяет управлять им через смартфон или голосового помощника.

После начала продаж цена на Xiaomi Mijia Almighty Sweeping Robot 2 увеличится до $485.