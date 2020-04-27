Xiaomi представила MIUI 12

Как и ожидалось, Xiaomi презентовала новую прошивку MIUI 12. Кроме того, сегодня компания открыла доступ для приёма заявок на закрытое бета-тестирование, правда доступно она пока только для Китая.

Новая прошивка получила обновлённую анимацию с необычными переходами в различных ориентациях экрана и динамические иконки приложений.

Xiaomi is releasing MIUI 12, this feature called "Super Wallpaper" is too cool. pic.twitter.com/CmQ2NUfkm7 — Ice universe (@UniverseIce) April 27, 2020

Также появились новые настройки во всегда включённом экране блокировки, переработанная тёмная тема, а также новый интерфейс для заметок, камеры и прочих штатных приложений.

#miui12

A Chinese colleague received an update to MIUI 12 20.4.27 😊, more high-quality screenshots in the article: https://t.co/lYL7rDmOwd pic.twitter.com/o1c6X0sCWP — Xiaomishka (@xiaomishka) April 27, 2020

Базируется MIUI 12 на Android 10. Полностью новые функции будут доступны на топовых смартфонах, среди которых: Mi 10 Pro Mi 10 Mi 10 Youth Edition Mi 9 Pro 5G Mi 9 Mi Mix 3 Mi 8 Mi 8 Explorer Edition Mi 8 Screen Fingerprint Redmi K30 Pro Redmi K20 Pro

В первую волну на обновление вошли смартфоны: Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Youth Edition, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Exclusive Transparent Edition, Mi 9, Redmi K30 Pro Zoom Edition, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30, Redmi K20 Pro Exclusive Edition , Redmi K20 Pro, Redmi K20.

Второй волной пойдут: Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Mito Custom Edition, Mi 9 SE, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 Transparent Discovery Edition, Mi 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7.

И наконец-то третья волна: Mi CC9e, Mi Note 3, Mi Max 3, Mi 8 Youth Edition, Xiaomi 8 SE, Mi Mix 2, Mi 6X, Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Red Mi 6A, Redmi Note5, Redmi S2.

Выход стабильной версии MIUI 12 ожидается к концу июня.