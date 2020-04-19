Xiaomi представила доступный монитор за $99
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Xiaomi представила доступный монитор за $99

Xiaomi анонсировала бюджетный монитор для ПК под названием Mi Display 1A. Новинка получила максимально узкие рамки, что позволяет объединить три одинаковых монитора для увеличение рабочей площади.

  • Xiaomi Mi Display 1a 2

Mi Display 1A обладает IPS-матрицей диагональю 23,8 дюйма, разрешением дисплея 1920×1080 точек и углом обзора 178 градусов. Частота обновления дисплея 60 Гц, а время отклика составляет 6 мс.

Xiaomi Mi Display 1a 1

Также в устройстве используется технология Low Blue Light, которая уменьшает интенсивность излучаемого синего свет для комфортного использования в ночное время суток.

Стоимость Xiaomi Mi Display 1A составляет всего $99. Старт продаж ожидается в этом месяце.

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