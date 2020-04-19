Xiaomi представила доступный монитор за $99

Xiaomi анонсировала бюджетный монитор для ПК под названием Mi Display 1A. Новинка получила максимально узкие рамки, что позволяет объединить три одинаковых монитора для увеличение рабочей площади.

Mi Display 1A обладает IPS-матрицей диагональю 23,8 дюйма, разрешением дисплея 1920×1080 точек и углом обзора 178 градусов. Частота обновления дисплея 60 Гц, а время отклика составляет 6 мс.

Также в устройстве используется технология Low Blue Light, которая уменьшает интенсивность излучаемого синего свет для комфортного использования в ночное время суток.

Стоимость Xiaomi Mi Display 1A составляет всего $99. Старт продаж ожидается в этом месяце.