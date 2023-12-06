Xiaomi представила бюджетный Redmi 13C 5G с камерой 50 Мп и аккумулятором на 5000 мАч

Сегодня Xiaomi представила в Индии новый бюджетный смартфон Redmi 13C 5G. В начале ноября компания анонсировала аналогичное устройство, но только с 4G. Однако, некоторые различия в «железе» все-таки есть.

Redmi 13C 5G получил 6,74-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1600×720 пикселей) с частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 600 нит и каплевидным вырезом для селфи-камеры. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass.

Устройство оснащено чипсетом MediaTek Dimensity 6100+ в паре с оперативной памятью LPDDR4x и накопителем UFS 2.2. Для покупки доступны следующие варианты памяти: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. При этом ОЗУ можно расширить до 16 ГБ, а ПЗУ – до 1 ТБ.

Главный датчик основной камеры – 50-мегапикселей, а фронтальной – 5-мегапикселей. Что касается автономности, то внутри бюджетника аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Кроме того, Redmi 13C 5G имеет слот для двух SIM-карт, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GNSS, порт USB Type-C, датчик отпечатков пальцев встроенный в кнопку включения, слот для microSD и 3,5-мм аудиоразъем.

Redmi 13C 5G поставляется с плоской рамкой, как и базовый Redmi 13C. Однако цвета и текстуры задней панели отличаются. Из коробки смартфон работает на MIUI 14 (Android 13). Цены на устройства следующие:

4 ГБ + 128 ГБ – $130 (~11900 рублей)

6 ГБ + 128 ГБ – $150 (~13700 рублей)

8 ГБ + 256 ГБ – $175 (~16000 рублей)