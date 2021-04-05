Xiaomi показала 5-дюймовую читалку за 90 долларов на Android

Компания Xiaomi представила электронную читалку для книг InkPalm 5 с компактными размерами и ОС Android.

Новинка получила HD-экран E-Ink с диагональю 5,2 дюйма и разрешением 1280 на 720 точек. Новинка поддерживает совместную авторизацию в 5 основных книжных магазинах: Jingdong Reading, Different Reading, WeChat Reading, Kindle Reading и Handy Reading. Также она может читать локальные файлы. Также поддерживается регулировка цветовой температуры дисплея.

Внутри установлен четырехядерный процессор Allwinner, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ накопитель. Ёмкость батареи составляет 1400 мАч. В качестве ОС используется Android 8.1. Из мелочей отметим сенсорную кнопку с возможностью настройки на конкретные действия.

Для зарядки и обмена данными используется порт USB Type-C. Данных о беспроводных коммуникациях пока нет.

Пока неясно, когда новинка появится в России и сколько будет стоить.