Xiaomi Poco X3 официально появится в России

В ближайшее время все пользователи будут ждать появление смартфона Poco X3 в России. Даже известна дата и время презентации, которая пройдет 6 октября в 19:00 по Москве. На самом мероприятии должны огласить ценник смартфона в национальной валюте и дату начала продаж. Кстати, в некоторых европейских странах модель Poco X3 NFC 6/64 ГБ оценена в 230 долларов, что не так уж и плохо. В пересчете на отечественную валюту – это 21 тыс. рублей, хотя немного раньше девайс был дешевле.

Если же говорить о самом аппарате, то он имеет 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Разрешение матрицы составляет 2400×1080 пикселей. Кстати, дисплей сам способен подстраивать частоту кадров в зависимости от действий. Он может быть 50, 60, 90 или 120 Гц. Сам аппарат заключен в корпус, защищенный от капель воды и пыли (стандарт IP53), дактилоскопический сканер располагается сбоку.

В качестве процессора используется Snapdragon 732G, для комфортного использования пользователю отведено 6 ГБ ОЗУ. Что касается внутреннего хранилища, то на рынке появятся две модификации с 64 и 128 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5 160 мАч. Есть функция поддержки быстрой зарядки, в данном случае – 33 Вт. Если верить производителю, то в обычном режиме Poco X3 способен на двое суток.