Платежная система WhatsApp Pay заработает во всех странах

Цукерберг продолжает развивать WhatsApp несмотря на критику. На этот раз он планирует в течении полугода внедрить в мессенджер возможность переводов денег. На данный момент эта функция уже тестируется на территории Индии, так как именно здесь этот мессенджер наиболее популярен, а поэтому и обнаружить баги и недоработки не составить труда. Функция WhatsApp Pay будет использоваться во всех странах, но в каких точно, пока ответа нет.

Эта функциональность построена на технологии Unified Payments Interface (UPI) – системе быстрых переводов, которая на данный момент объединяет все банки Индии. Любой из пользователей без проблем может подключить свою карту свою банковскую карту к WhatsApp и отправлять деньги непосредственно в приложении. На данный момент, по заявлению Цукерберга, WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире. Его аудитория составляет около 1,7 млрд. человек.