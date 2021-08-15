Xiaomi по ошибке анонсировала Redmi 10

Как это часто бывает, ошибка вносит изменения в ход планомерных действий. И даже крупные компании подвержены таким действиям. Вот и Xiaomi неожиданно для всех представила модель Redmi 10 раньше заявленного времени. Тут помогла ошибка со стороны персонала, занимающегося наполнением сайта новыми товарами.

Несмотря на то, что описание и характеристики девайса были удалены со страницы, они все же распространились по сети. Из этих данных стало известно, что Redmi 10 получит 6,5-дюймовый Full HD-дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц. Защита дисплея – Gorilla Glass 3. В основе смартфона лежит чипсет от MediaTek – модель Helio G88. На рынке появятся модификации с различным объемом памяти: 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ.

Уже сейчас можно понять, что по формам камеры пока еще не анонсированный официально смартфон, имеет большое сходство с Mi 10 Ultra. Но есть и отличия: у оригинала камера более узкая, а сами модули имеют вертикальное расположение. Основной оптический датчик имеет разрешение 50 МП. Три других: 8,2 и 2 МП. Камера для селфи получила камеру 8 МП.

Redmi 10 выйдет на рынок с предустановленной ОС Android 11 и графической оболочкой MIUI 12. Питается девайс от аккумулятора, емкостью 5 000 мАч и имеет поддержку зарядного устройства не более 18 Вт. По мнению аналитиков, анонс смартфона стоит ожидать 18 августа. Что касается ценника Redmi 10, то он вряд ли превысит 135 долларов.