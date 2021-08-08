Стали известны полные характеристики Redmi 10

На Slashleaks опубликовали скриншоты с сайта сингапурского интернет-магазина с полными характеристиками смартфона Redmi 10.

Теперь точно известно, что устройство получит процессор SoC MediaTek Helio G88, IPS-дисплей диагональю 6,5 дюймов, разрешение Full HD и частоту кадров 90 Гц. Оперативная память Redmi 10 составит 6 Гб, флеш-память — 128 Гб. Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Защиту дисплея обеспечит стекло Gorilla Glass 3.

Также Redmi 10 оснастили портом USB Type-C 2.0 и проводной зарядкой, которая в максимальной мощности будет достигать 18 Вт.

Камеру смартфона сделали похожей на Mi 10 Ultra. У новинки 4 датчика: 50, 8, 2 и 2 Мп. Селфи-камеру сделали врезанной с разрешением 8 Мп.

Новинка будет работать под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 12. Габариты Redmi 10 составят 162 x 75,3 x 8,95 мм.

Устройство представлено в трех вариациях — Sea Blue, Pebble White, Carbon Gray. Проще говоря, в синем, сером и белом цветах. Стоимость Redmi 10 — $185.