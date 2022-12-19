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Xiaomi Pad 6 могут показать вместе с Xiaomi 13 Ultra

В будущем году ожидается выход целого ряда планшетов от китайских компаний. Это и OPPO, и Vivo, и Xiaomi. Именно о Xiaomi Pad 6 и пойдёт речь. 

Как заявил инсайдер Digital Chat Station, новинка получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, экран с разрешением 2880 x 1880 точек с частотой 120 Гц и тонкими рамками. Диагональ и другие спецификации не называются, но можно предположить, что как минимум одна из версий получит 16 ГБ ОЗУ. 

Также инсайдер заявил, что новинку могут презентовать вместе с Xiaomi 13 Ultra, это произойдёт в апреле будущего года. Цены пока неизвестны.

Отметим, что сейчас на рынке снова наблюдается рост интереса к мощным планшетам. Не исключены появления и других моделей.

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Источник:
Gizchina

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