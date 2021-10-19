Xiaomi запускает на российский рынок Xiaomi Pad 5 и Mi Smart Band 6 NFC

Компания Xiaomi, в рамках октябрьской презентации представила российской аудитории еще три новых устройства: планшет Xiaomi Pad 5, фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC и умную колонку Mi Smart Speaker с голосовым помощником Марусей от VK.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 оснащен 11-дюймовым 120-герцовым дисплеем. Благодаря поддержке Dolby Vision планшет обеспечивает качество видео HDR.

Новинка обладает процессором Snapdragon Qualcomm 860 (7 нм) с максимальной тактовой частотой 2,96 ГГц. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8720 мАч с увеличенным временем службы.

В России Xiaomi Pad 5 поступает в продажу 28 октября и будет доступен в двух цветовых вариантах: “Космический Серый” и “Жемчужный Белый”. Цена продукта составит 36 990 рублей за версию 6+128 ГБ.

Mi Smart Band 6 NFC

Российские покупатели получили возможность приобрести новую версию фитнес-браслета – Mi Smart Band 6 NFC.

Новинка сохранила все прежние функции: AMOLED-дисплей, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг сна и 30 режимов упражнений. Версия Mi Smart Band 6 NFC получила долгожданную возможность быстрой и безопасной оплаты покупок с использованием браслета.

Воспользоваться платёжной функциональностью Mi Smart Band 6 NFC смогут держатели карт Mastercard.

Актуальный список банков-эмитентов карт Mastercard, с которыми доступна возможность бесконтактной оплаты браслетом: ВТБ, Альфа-банк, Райффайзен банк, Банк Открытие, Московский Кредитный Банк, АО «Кредит Европа Банк (Россия)», Газпромбанк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Банк Союз, Тинькофф Банк, ЮMoney, МТС Банк, Росбанк.

Российские покупатели смогут приобрести Mi Smart Band 6 NFC по цене 4490 рублей.