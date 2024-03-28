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Xiaomi объявила цены на электромобили Xiaomi SU7: дешевле, чем Tesla?

Xiaomi провела презентацию в Китае своей линейки электромобилей Xiaomi SU7. С сегодняшнего дня стартуют официальные продажи.

Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7
Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7
Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7

На выбор доступны электрокары в девяти цветах. Также есть разнообразные цвета отделки салона и варианты шин от 19 до 21 дюйма.

Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7
Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7
Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7

В линейку вошли три версии электромобиля:

  • Xiaomi SU7 — ускорение до 100 км/ч за 5,28 с, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 73,6 кВтч, пробег на одной зарядке до 700 км, система автопилота Xiaomi Pilot Pro
  • Xiaomi SU7 Pro — ускорение до 100 км/ч за 5,7 с, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 94,3 кВтч, пробег до 830 км, автопилот Xiaomi Pilot Max
  • Xiaomi SU7 Max — ускорение до 100 км/ч всего за 2,78 с, максимальная скорость 265 км/ч, батарея на 101 кВтч, пробег до 800 км, автопилот Xiaomi Pilot Max
Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7
Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7

Все модели SU7 оснащены выдвижным спойлером, безрамочными дверями, панорамной крышей, двумя багажными отделениями, встроенным мини-холодильником, беспроводными зарядными устройствами для смартфонов и премиальной аудиосистемой с 25 динамиками.

Внутри салона установлен 16,1-дюймовый дисплей высоким разрешением, который работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8295. Приборная панель представлена в виде 7,1-дюймового дисплея.

Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7
Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7
Xiaomi объявила цены электромобилей Xiaomi SU7

Цены на транспортные средства следующие:

  • Xiaomi SU7 — от 215 900 юаней (~2,8 млн рублей)
  • Xiaomi SU7 Pro — от 249 900 юаней (~3,2 млн рублей)
  • Xiaomi SU7 Max — от 299 900 юаней (~3,9 млн рублей)

В Китае цена на SU7 на $4 тыс. ниже, чем на Tesla Model 3. В продажу поступили также зарядные устройства. Доступны варианты мощностью 7 кВт и 11 кВт за 3999 юаней (~52 тыс рублей) и 5999 юаней (~75,1 тыс рублей) соответственно.

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг сообщил о том, что SU7 раскупают с рекордной скоростью. За первые 4 минуты после старта продаж количество заказов на электрокар достигло 10 000 единиц. Через 7 минут после открытия продаж было оформлено свыше 20 000 заказов.

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Источник:
ITHome
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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