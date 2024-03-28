Xiaomi объявила цены на электромобили Xiaomi SU7: дешевле, чем Tesla?

Xiaomi провела презентацию в Китае своей линейки электромобилей Xiaomi SU7. С сегодняшнего дня стартуют официальные продажи.

На выбор доступны электрокары в девяти цветах. Также есть разнообразные цвета отделки салона и варианты шин от 19 до 21 дюйма.

В линейку вошли три версии электромобиля:

Xiaomi SU7 — ускорение до 100 км/ч за 5,28 с, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 73,6 кВтч, пробег на одной зарядке до 700 км, система автопилота Xiaomi Pilot Pro

Xiaomi SU7 Pro — ускорение до 100 км/ч за 5,7 с, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 94,3 кВтч, пробег до 830 км, автопилот Xiaomi Pilot Max

Xiaomi SU7 Max — ускорение до 100 км/ч всего за 2,78 с, максимальная скорость 265 км/ч, батарея на 101 кВтч, пробег до 800 км, автопилот Xiaomi Pilot Max

Все модели SU7 оснащены выдвижным спойлером, безрамочными дверями, панорамной крышей, двумя багажными отделениями, встроенным мини-холодильником, беспроводными зарядными устройствами для смартфонов и премиальной аудиосистемой с 25 динамиками.

Внутри салона установлен 16,1-дюймовый дисплей высоким разрешением, который работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8295. Приборная панель представлена в виде 7,1-дюймового дисплея.

Цены на транспортные средства следующие:

Xiaomi SU7 — от 215 900 юаней (~2,8 млн рублей)

Xiaomi SU7 Pro — от 249 900 юаней (~3,2 млн рублей)

Xiaomi SU7 Max — от 299 900 юаней (~3,9 млн рублей)

В Китае цена на SU7 на $4 тыс. ниже, чем на Tesla Model 3. В продажу поступили также зарядные устройства. Доступны варианты мощностью 7 кВт и 11 кВт за 3999 юаней (~52 тыс рублей) и 5999 юаней (~75,1 тыс рублей) соответственно.

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг сообщил о том, что SU7 раскупают с рекордной скоростью. За первые 4 минуты после старта продаж количество заказов на электрокар достигло 10 000 единиц. Через 7 минут после открытия продаж было оформлено свыше 20 000 заказов.