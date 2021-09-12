Xiaomi не блокировала смартфоны в Крыму

Не так давно появилась информация, будто бы компания Xiaomi начала блокировать произведенные ей смартфоны в разных уголках мира. В основном это касалось таких стран, как Иран, Куба, Сирия, Северная Корея, Судан и даже Крым. Во всех социальных сетях начались высказывания по этому поводу. В стороне не остались представители компании, которые ответили на эти заявления.

Оказалось, что производитель не имеет отношения к таким блокировкам. Более того, компания даже не знала, о чем идет речь, а значит, все это выдумки. Что касается Крыма, то журналисты уже обратились к Роспотребнадзору. Последние заявили, что ни одного сообщения от крымчан по этому поводу не поступало. А если такие блокировки были или будут в будущем, то единственным правильным решением будет обращение в суд о возможности компенсации. А вот административная ответственно в этом случае не предусмотрена.

На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi. Официальный комментарий компании Xiaomi

Что касается правил Xiaomi, то действительно, у них есть пункт, который запрещает ввоз продукции в страны, если они противоречат законам об экспортном контроле. В списке таких стран, как раз и значатся все выше перечисленные страны и регион Крым. Для ввоза продукции компании в эти страны нужно получить специальное разрешение. Но даже если его нет, то блокировка смартфонов не предусмотрена.