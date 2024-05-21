В онлайн-кинотеатрах появился фильм Дэвида Линча — Каскадеры

До цифрового релиза добрался новый фильм от режиссера Дэвида Линча — Каскадеры. Картина вышла в кинотеатрах 3 мая и с того момента собрала почти 127,5 миллионов долларов, что пока что не отбило затраты на съемку. Так что сегодня, 21 мая, Universal Pictures выпустила боевик в онлайн-сервисах, среди которых Prime Video.

На данный момент рейтинг Каскадеров на сайте Rotten Tomatoes составил 83% от критиков и 87% от зрителей.

Сюжет Каскадеров рассказывает о представителе профессии Колте, который ушел на временный отдых из-за травмы и не спешит возвращаться к работе. Все меняется, когда его бывшая девушка просит помочь со съемками своего первого блокбастера, который уже оброс многомиллионным бюджетом. Только вот ситуация быстро осложняется из-за пропажи главного актера.