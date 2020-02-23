Началось тестирование глобальной версии MIUI 12
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Началось тестирование глобальной версии MIUI 12

MIUI 12 уже тестируется в Китае на некоторых моделях, а вот остальному миру придется немного подождать. Ну и дабы подогреть интерес к своей новой оболочке, представители Xiaomi решили выложить в сеть дату представления MIUI 12 для международного рынка. Но не просто выложить, а сделать это в виде загадки. Правда, пользователи быстро разгадали этот несложный ребус и выяснили, что MIUI 12 для международного рынка будет представлена 19 мая.

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А пока мы ждем этой даты, пользователи могут зарегистрироваться в программе тестирования новой оболочки – MIUI 12 Pilot. Если же говорить об официальном выходе MIUI 12 в Поднебесной, то это действие состоится в июне, причем обновления для смартфонов будут разбиты на три этапа. Сама же оболочка создана на основе Android 10.

Если говорить об изменениях, то здесь все, как обычно, много улучшений и мало конкретики. Так вот, из множества утечек стало известно, что MIUI 12 привнесет переработанный интерфейс, значительно улучшит темную тему и выведет на новый уровень анимацию, повысит безопасность, а также предоставит обладателю гаджету обновленные фирменные приложения и «супер обои». Особенно гордятся разработчики из Xiaomi системной анимацией, которую, как они считают, можно сравнить с такой же анимацией на платформе iOS.

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