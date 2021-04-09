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Новости

Xiaomi начала продажи субфлагмана Mi 10S

Компания Xiaomi выпустила в открытую продажу новый смартфон Xiaomi Mi 10S, который представляет собой удешевлённую и улучшенную версию прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 10.

Новинка оценивается примерно в 500 долларов за версию 8/128 ГБ. Модель на 8/256 ГБ стоит 537 долларов, а на 12/256 ГБ — 583 доллара.

  • Xiaomi Mi10S

Смартфон основан на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 870 и располагает 6,7-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2340 х 1080 пикселей и частотой обновления в 90 Гц. Основная камера включает датчики на 108 + 13 + 2 + 2 МП. Фронтальная камера — 20 МП.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4780 мА·ч. Есть поддержка 33-ваттной проводной, 30-ватной беспроводной и 10-ваттной реверсивной зарядки.

Из мелочей отметим стереодинамики Harman-Kardon, а также отсутствие зарядного блока в китайской поставке.

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Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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