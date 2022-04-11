Xiaomi представила мини-термос Mini Thermos Flask

Xiaomi представила мини-термос объемом 500 мл под названием Xiaomi Mini Thermos Flask.

Новинка не является умным устройством, не способна самонагреваться и не подключается к смартфону — это просто хороший термос.

Xiaomi обещает поддержание температуры горячих напитков выше 40 °C и холодных не выше 18 °C на протяжении шести часов.

Термос изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 316 внутри и из нержавеющей стали марки 304 снаружи. По словам производителя, свойства такого материала упрощают мытье термоса, а конструкция предотвращает любые утечки содержимого.

Стоимость Xiaomi Mini Thermos Flask составляет $17.

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