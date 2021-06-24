Xiaomi запускает новый уникальный проект Mi Road Movie

Компания Xiaomi, объявила о запуске нового проектора Mi Road Movie, который позволит российским пользователям ощутить потенциал смартфона Mi 11 как кинематографического инструмента.

Помимо съемочных площадок, на территории Mi Road Movie также будет присутствовать амфитеатр, лаунж-зона и специальное пространство для детей со всеми развлечениями. Каждые пять минут будут проводиться розыгрыши, в которых можно будет выиграть подарки, включая смартфон Mi 11 Lite и большое количество уникального мерча Xiaomi. В общей сложности каждый день будут разыгрываться более 100 призов.

Первой остановкой Mi Road Movie станет Казань, где поп-ап киностудия будет работать с 26 по 27 июня. Затем проект переместится в Сочи, где его двери будут открыты с 10 по 11 июля. С подробностями о проекте можно ознакомиться на официальном сайте.

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