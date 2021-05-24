Wi-Fi камера Mi Home Security Camera 360 поступает в продажу в России

Компания Xiaomi, начинает продажи в России домашней камеры Mi Home Security Camera 360° 1080P. Камера поддерживает видеосъемку в формате 1080P, также она способна фиксировать и воспроизводить изображения в высоком качестве. Благодаря функции ночного видения, распознаванию движения, а также микрофону и динамику, пользователи могут осуществлять мониторинг своего дома и в любой момент иметь возможность выйти на связь со своими близкими.

Камеру можно с легкостью установить как в стандартном, так и в перевернутом положении. Поддержка приложения Mi Home позволяет пользователям взаимодействовать с камерой удаленно, устанавливать промежутки работы функции видеосъемки и просматривать записи на экране смартфона. Mi Home Security Camera 360° 1080P поддерживает два типа хранилища: карты памяти MicroSD (до 64 ГБ) и устройства NAS.

Mi Home Security Camera 360° 1080P можно приобрести в России по цене 2990 рублей на официальном сайте компании и в рознице Xiaomi.

The GEEK в Вконтакте