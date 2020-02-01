AirBand: новый браслет для Apple Watch с держателем AirPods

Время от времени на Kickstarter появляются продукты, которые кажутся наполовину гениальными, а наполовину безумными. Одним из таких является AirBand – это браслет для Apple Watch с держателем для наушников AirPods.

Мэтт Янгблад, создатель проекта, объясняет свою задумку так:

Чехол AirPod является отличным устройством для хранения ваших AirPods в безопасности, но в определенные моменты это просто не удобно. Именно в тех случаях где наушник AirPods может быть потерян.

Ремешок AirBand предназначен для временного хранения AirPods, например, когда пользователю нужно вынуть AirPods на несколько минут.

Безусловно, интересная идея, но не практичная для длительного хранения. Конечно же, есть проблема зарядки: большую часть времени пользователи помещают свои AirPods в чехол для зарядки, чтобы добавить несколько минут автономной работы.

Если создателям проекта удастся собрать нужную сумму денег, то ремешок AirBand выпустят в мае 2020 года. Его стоимость составит 30 долларов США.