AirBand: новый браслет для Apple Watch с держателем AirPods
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AirBand: новый браслет для Apple Watch с держателем AirPods

Время от времени на Kickstarter появляются продукты, которые кажутся наполовину гениальными, а наполовину безумными. Одним из таких является AirBand – это браслет для Apple Watch с держателем для наушников AirPods.

Мэтт Янгблад, создатель проекта, объясняет свою задумку так:

Чехол AirPod является отличным устройством для хранения ваших AirPods в безопасности, но в определенные моменты это просто не удобно. Именно в тех случаях где наушник AirPods может быть потерян.

Ремешок AirBand предназначен для временного хранения AirPods, например, когда пользователю нужно вынуть AirPods на несколько минут.

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Безусловно, интересная идея, но не практичная для длительного хранения. Конечно же, есть проблема зарядки: большую часть времени пользователи помещают свои AirPods в чехол для зарядки, чтобы добавить несколько минут автономной работы.

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Если создателям проекта удастся собрать нужную сумму денег, то ремешок AirBand выпустят в мае 2020 года. Его стоимость составит 30 долларов США.

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