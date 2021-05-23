Xiaomi выпустит недорогой камерофон Mi CC10

Еще два года назад китайский бренд выпустил на рынок смартфон со 100-мегапиксельной камерой. Многие раскритиковали такое решение и в прошлом году обновлений модельного ряда на последовало. Пользователи уже было подумали, что на этой линейке можно поставить крест, как на днях представитель компании, а точнее менеджер по продуктам сообщил, что новая модель в этой линейке появится в третьем квартале этого года. Речь идет о Mi CC10 или Mi CC11.

Несмотря на критику, модель Mi CC9 Pro пользовалась небывалым успехом. Видимо, представители компании решили повторить успех с новым подобным смартфоном. По мнению одного бенчмарка, который измеряет качество получаемых изображений, новая модель заняла первое место. Конкурентами в этом тесте были смартфоны от Huawei, OPPO и Vivo.

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