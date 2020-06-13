Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать на AliExpress
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Новости

Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать на AliExpress

На днях Xiaomi представила долгожданный фитнес-браслет Mi Band 5, который получил крупное обновление. В новом устройстве производитель избавился от ряда недостатков прошлого поколения, которые так или иначе раздражали пользователей.

Главное, что отпала надобность каждый раз доставать капсулу из браслета. Заряжать гаджет можно через магнитную зарядку, которая расположена на обратной стороне корпуса.

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Приобрести Xiaomi Mi Band 5 уже можно на AliExpress от 2 200 рублей. Купить можно у следующих продавцов:

Доставка браслета пока будет осуществляться исключительно из Китая. Доставить Mi Band 5 до покупателя обещают к середине июля.

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