Xiaomi Mi 9T получил финальную MIUI 11 и Android 10

Наконец-то обладатели Xiaomi Mi 9T начали получать обновление. Случилось это после того, как Redmi K20 в Китае получил Android 10 с MIUI 10. Большинство пользователей сообщает, что они уже начали получать долгожданное обновление, которое весит порядка 2,2 ГБ и несет в себе функции MIUI 10 на Android 10.

Европейская же версия с номером прошивки MIUI V11.0.1.0.QFJEUXM включила в себя и декабрьский патч безопасности системы. Само обновление имеет уже знакомые всем функции, например, управлением конфиденциальностью и местоположением, плюс к этому общесистемный «Темный режим».

А вот после установки MIUI 11, пользователи получат новый пользовательский интерфейс, иконки, а также новый системный шрифт, и самое главное – улучшенный AOD. Значительно претерпели изменения анимация, темы, обои и система уведомлений. Но больше всего обращают внимание на звуковую составляющую, которая получила новые динамические эффекты и звуковые сигналы. Само обновление будет распространяться поэтапно.