Xiaomi Mi 10 получит врезанную фронтальную камеру
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Новости

Xiaomi Mi 10 получит врезанную фронтальную камеру

Как мы знаем, Redmi К30 стал первым выпущенным смартфоном под брендами Redmi и Xiaomi с врезанной в экран фронтальной камерой. Если изначально многие думали, что для этих целей использовали один вырез в экране, то позже выяснилось, что их два. Ожидается, что в скором времени выйдет еще один смартфон с фронтальной камерой, врезанной в дисплей.

Об этом сообщил, ссылаясь на таинственный источник – Digital Chat Station. Если верить информации, то китайский бренд уже начал работу над смартфоном с одинарной фронтальной камерой. Ее расположить планируется в правом верхнем углу, а не в левом, как у Redmi К30. Также есть информация, что вырез будет больше, чем аналогичный элемент на Vivo X30.

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По предположениям источника, речь может идти о модели Xiaomi Mi 10. Кроме того, есть информация, что экран данного девайса получит частоту обновления картинки в 120 Гц, оперативную память стандарта LPDDR5 и соотношение сторон дисплея – 20:9. Ожидается, что презентация пока неизвестного смартфона от Xiaomi будет проведена в феврале 2020 года.

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