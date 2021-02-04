Xiaomi улучшит свой флагман Mi 10

Китайские источники сообщают, что Xiaomi выпустила новую версию прошлогоднего флагманского смартфона Mi 10. При это он основан на однокристальной системе Snapdragon 870, которую представили недавно.

Смартфон получил модельный номер M2102J2SC. Ему приписывают зарядный блок на 33 Вт. При этом процессор будет немного быстрее, чем Snapdragon 865+ — его частота составит 3,2 ГГц вместо 3,1 ГГц.

Не уточняется, будут ли другие отличия у системы, также неясно, планируется ли как-то отразить в названии новую однокристальную систему. Однако это укладывается в ранее озвученную позицию компании.

Ранее Xiaomi официально сообщила о том, что цены на все версии прошлогоднего флагманского смартфона Mi 10 будут снижены, а руководители заявили, что флагман до сих пор не имеет недостатков, потому он будет продаваться ещё год.