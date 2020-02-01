Xiaomi Mi 10 получит сверхбыструю память LPDDR5

Интересные события разворачиваются вокруг смартфонов со сверхбыстрой памятью LPDDR5. То один, то другой бренд заявляют, что их девайс станет первым, кто получит это преимущество. А все началось с того, что руководитель Xiaomi Лей Цзюнь, а следом и глава суббренда Redmi Лу Вейбинг заявили, что модель Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном со сверхбыстрой оперативной памятью. Это в свою очередь привело к тому, что все устройства этой линейки станут дороже.

В ответ на такие заявления, генеральный директор Nubia Technology Ни Фэй, но уже в китайской социальной сети Weibo ответил, что в действительности первым смартфоном с памятью стандарта LPDDR5 будет именно смартфон от Nubia – модель Red Devil 5G. Но борьба за право носит звание смартфона с самой быстрой памятью на этом не закончилась. Вслед за ними высказался и исполнительный директор Realme Сюй Ци.

Он заявил, что новый флагман производителя также получит данный стандарт оперативной памяти. Кроме того, девайс будет поддерживать технологию передачи данных 5G и работать на чипсете Snapdragon 865. Итогом всей этой локальной войны за звание смартфона с быстрейшей ОЗУ, может явиться то, что именно Xiaomi Mi 10 получит это звание, так как именно он должен первым выйти в продажу.