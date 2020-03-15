Xiaomi может выпустить Xiaomi Mi 10S этим летом

Инсайдеры сообщают, что Xiaomi выпустит обновленную версию флагмана Xiaomi Mi 10. Смартфон будет называться Mi 10S.

Изменения коснутся основных характеристик. Новинка получит экраны от Samsung с разрешением 2К с частотой обновления 90 Гц, еще не вышедший процессор Snapdragon 865 Plus и круглый блок камеры. Датчиков камеры станет четыре: 108 Мп, 20 Мп, 12 Мп и последний будет обеспечивать 5-кратный зум. Фронтальная камера получит 32 Мп. Сканер отпечатков пальцев будет подэкранным.

Xiaomi Mi 10S могут представить в конце лета этого года. Ожидается, что стоимость смартфона будет на уровне $690.