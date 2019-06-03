Мировой выпуск Xiaomi Mi 10 перенесли
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Новости

Мировой выпуск Xiaomi Mi 10 перенесли

Xiaomi сегодня представила свою флагманскую линейку Mi 10. После компания сообщила, что отменяет пресс-конференцию, которая должна была пройти в Барселоне 23 февраля. На этом мероприятии производитель должен был выпустить глобальные версии своих новых флагманов.

Когда именно теперь состоится анонс Mi 10 и Mi 10 Pro неизвестно. Китайский производитель пообещал предоставить дату, место и прочую информацию позже. Пока что, новинка на неопределенное время будет доступна только для Китая. Там, кстати, смартфон уже раскупили по предзаказам.

Xiaomi Mi 10 6

Xiaomi Mi 10 работает на топовом процессоре Snapdragon 865, имеет 108-мегапиксельную основную камеру, дисплей с частой обновления 90 Гц и емкий аккумулятор с функцией быстрой зарядки. Стоимость устройства начинается от 35 тысяч рублей.

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