Мировой выпуск Xiaomi Mi 10 перенесли

Xiaomi сегодня представила свою флагманскую линейку Mi 10. После компания сообщила, что отменяет пресс-конференцию, которая должна была пройти в Барселоне 23 февраля. На этом мероприятии производитель должен был выпустить глобальные версии своих новых флагманов.

Когда именно теперь состоится анонс Mi 10 и Mi 10 Pro неизвестно. Китайский производитель пообещал предоставить дату, место и прочую информацию позже. Пока что, новинка на неопределенное время будет доступна только для Китая. Там, кстати, смартфон уже раскупили по предзаказам.

Xiaomi Mi 10 работает на топовом процессоре Snapdragon 865, имеет 108-мегапиксельную основную камеру, дисплей с частой обновления 90 Гц и емкий аккумулятор с функцией быстрой зарядки. Стоимость устройства начинается от 35 тысяч рублей.