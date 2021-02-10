Вот как выглядит обновлённый Xiaomi Mi 10

В ети появились новые данные о выходе «заряженной» версии прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 10. Сообщается, что в базе данных китайского ведомства TENAA прошла сертификацию версия «десятки» на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870. Также у смартфона сменился дизайн.

Судя по опубликованным изображениям, новинка получит загнутый на края корпуса дисплей и обновлённый блок основной камеры. Он будет больше, чем в оригинальной версии. О технических отличиях камер данных пока нет.

При этом сканер всё также разместится в толще экрана. Будет ли он поддерживать измерение пульса, как в Mi 11, не сообщается.

Новинка также получит быструю зарядку мощностью 33 Вт. Анонс ожидается на этой неделе, цена составит порядка 540 долларов.