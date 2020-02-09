Xiaomi и Redmi стали дешевле в России ко Дню всех влюблённых

Официальный интернет-магазин Xiaomi в России объявил о запуске акции под названием «Подарки любимым», которая приурочена к 14 февраля.

В рамках акции можно приобрести смартфоны, аксессуары, носимые гаджеты и технику для дома со скидкой до 14%.

Например, официальные смартфоны имею следующую стоимость:

Redmi Note 8 Pro на 6/128 ГБ – 17 191 рублей (вместо 19 990 руб.);

Redmi Note 8T на 3/32 ГБ – 12 031 рублей (вместо 13 990 руб.);

Xiaomi Mi 9T 6/64 ГБ – 22 990 рублей (вместо 25 990 руб.).

Также можно получить дополнительную скидку на 300 и 500 рублей при покупке на от 5 и 10 тысяч рублей. За покупку Redmi Note 8T, Mi Note 10 и Redmi Note 8 Pro, можно получить Mi Smart Band 4 за 1 рубль.

Кроме того, в акции участвую телевизоры Xiaomi, ТВ-приставка Mi Box S, чемоданы и прочая продукция компании.

Акция продлится 14 февраля 2020 года.