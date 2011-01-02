Xiaomi готовит складной смартфон с камерой на 108 МП

Разработчики из XDA предположили, что Xiaomi может выпустить складной смартфон. Это выяснилось после того, как они же изучили код последней китайской бета-версии MIUI 12. Свидетельством тому стало нахождение кодового названия еще неизвестного устройства – Cetus. В самом коде обнаружены фрагменты, которые указывают на складное устройство. Более того, есть данные, что девайс будет работать на чипсете Snapdragon и оснащен 108-мегапиксельной камерой.

Также был сделан уклон на изучение кодового названия, почему именно Cetus? Если брать латинский алфавит, то именно так древние греки называли огромных морских чудовищ. Одним из таких морских обитателей был гигантский кит. Вполне возможно, что это устройств будет большого размера. Кстати, этому уже есть небольшое подтверждение.

Так, главный аналитик по дисплеям – Росс Янг в своем аккаунте Twitter написал, что China Star запустило производство дисплеев для восьмидюймовых устройств для Xiaomi. Вполне вероятно, речь идет именно о складном смартфоне, который по всей видимости, выйдет следующей весной. Хотя не факт, что это случится, ведь представители Xiaomi любят нас баловать ранними разработками складных устройств, но пока пользователи остаются ни с чем.