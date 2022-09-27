Представлен тонкий и среднебюджетный Xiaomi Civi 2

Xiaomi официально представила среднебюджетный и долгожданный Civi 2. Наконец-то это не топорный очередной смартфон, а новинка с интересным дизайном и небольшими своими фишками. Он позиционируется как смартфон для молодежи и блогеров.

Xiaomi Civi 2 стал первым смартфоном с процессором Snapdragon 7 Gen 1. У него 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 120 Гц. Несмотря на тонкий корпус, у новинки аккумулятор на 4500 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки.

Толщина Civi 2 — 7,23 мм (тоньше, чем iPhone 14), масса – 171,8 грамма.

Фронтальная камера сдвоенная, оба датчика по 32 Мп. Она напоминает островок Dynamic Island в iPhone 14 Pro.

Основная камера тройная и располагается в забавном круглом блоке, похожем на шлем космонавта: главный 50-мегапиксельный модуль Sony IMX766 + сверхширокоугольный на 20 Мп и макро на 2 Мп. Смартфон умеет снимать видео в разрешении до 4K при 30 к/c.

Помимо прочего, есть стереодинамики, NFC, USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE и 5G.

Стоимость в зависимости от конфигурации следующая:

8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной — $335;

8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной — $350;

12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной — $390.

Xiaomi Civi 2 доступен в четырех цветах: белом, синем, розовом и черном. Есть еще кастомный набор с Hello Kitty, в нем идет повербанк, фигурка, сумочки и другие аксессуары.

Пока новинку можно приобрести только на китайской площадке JD. Возможно, когда устройство выйдет для глобального рынка, оно появится на AliExpress. Например, сейчас там есть первая версия этой линейки Xiaomi Civi 1.

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