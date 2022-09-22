Xiaomi Civi 2 получит дисплей в стиле Dynamic Island

Xiaomi продолжает публиковать тизеры грядущего Xiaomi Civi 2. Сейчас компания показала изображения фронтальной панели новинки. Оказалось, что у смартфона будет остров в стиле Dynamic Island как в iPhone 14 Pro/14 Pro Max.

Xiaomi сообщила, что «остров» составляют два датчика фронтальной камеры с разрешением 32 Мп. Основной камере производитель обещает параметры, как у других флагманов Xiaomi.

По слухам, Xiaomi Civi 2 получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FULL HD и частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит однокристальный Snapdragon 7 Gen1, емкость аккумулятора неизвестна, но будет поддержка быстрой 67-ваттной проводной зарядки. Также смартфон оснастят подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Официально представят Xiaomi Civi 2 уже скоро — 27 сентября.

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