Xiaomi 14 получит быструю зарядку на 90 Вт

К концу 2023 года Xiaomi планирует выпустить свою новую 14-ю серию смартфонов. Один из смартфонов был включен в список сертификации 3С под номером 23127PN0CC. По данным источников, это Xiaomi 14.

На опубликованном в сети скриншоте видно, что максимальная мощность зарядки нового смартфона составит 90 Вт. Зарядное устройство имеет несколько режимов зарядки: 15 Вт (5 В / 3 А), 10,8-15 Вт (3,6-5 В / 3 А) и 30,5-90 Вт (5-20 В / 6,1-4,5 А).

По слухам, Xiaomi 14 получит аккумулятор на 4860 мАч, в то время как в Pro-версии будет установлен аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Также обе модели будут совместимы с беспроводной зарядкой на 50 Вт.

Предполагается, что новинки будут оборудованы последним флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Презентация новой серии Xiaomi 14, по всей видимости, состоится сразу после релиза данного процессора, который ожидается в начале ноября.