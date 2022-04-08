Xiaomi 12X поступает в продажу в России

Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на смартфон Xiaomi 12X в России. Это первый представитель флагманской линейки Xiaomi 12, который официально приходит на российский рынок.

Смартфон получил 6,28-дюймовый дисплей и процессор Snapdragon 870 для с оперативной памятью на 8 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Новинка может похвастаться тройной камерой для универсальной съемки, в которой главную роль играет основная широкоугольная камера 50 Мп с возможностью записи 8K. Также Xiaomi 12X оснащен 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 5-мегапиксельной телемакро-камерой.

В России Xiaomi 12X будет доступен для предварительного заказа с 8 апреля, официальный старт продаж — 15 апреля. Цена за версию 8+128 ГБ составит 79 990 рублей, версия 8+256 ГБ будет стоить 85 990 рублей. В период предзаказа будут действовать специальные цены: 73 990 рублей за версию 8+128 ГБ и 79 990 рублей за версию 8+256 ГБ.

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