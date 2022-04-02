Xiaomi 12 Ultra получит керамическую версию

Появилось еще больше подробностей о флагманском Xiaomi 12 Ultra. Теперь стало известно, что смартфон будет выпускаться в керамической версии. Об этом сообщил популярный инсайдер Digital Chat Shation.

Помимо керамической панели, смартфон может выйти в еще одном нетипичном варианте — обтянутый материалом под кожу.

По слухам, Xiaomi 12 Ultra получит топовый Snapdragon 8 Gen 1+, большой круглый блок с камерой Leica и 120-ваттную зарядку.

Ожидается, что официальный выход устройства состоится в начале лета.

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