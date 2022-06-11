Xiaomi 12 Ultra получит экран 165 Гц и 200-ваттную зарядку

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о флагманском Xiaomi 12 Ultra. Его словам можно доверять, так как он первым опубликовал точные характеристики Xiaomi 12 и Redmi K50.

Изначально было известно, что смартфон получит топовый процессор последнего поколения Snapdragon 8 Plus Gen 1 и камеру Leica. Теперь картина характеристик дополняется: у Xiaomi 12 Ultra будет экран Samsung с частотой обновления 165 Гц и 1-дюймовый датчик изображения оптического формата.

Емкость батареи будет на уровне 5000 мАч + поддержка 200-ваттной проводной и 100-ваттной беспроводной зарядок.

Также говорится, что камеру флагмана наделят новой системой обработки изображений. Ее создавали вместе инженеры Leica и Xiaomi.

Представить Xiaomi 12 Ultra должны уже в июне.

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