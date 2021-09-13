Xiaomi 11T представят в России 15 сентября

Xioami назначила дату российской презентации новых смартфонов серии Xiaomi 11T. Онлайн-мероприятие состоится 15 сентября, и российские зрители впервые смогут посмотреть его в русскоязычной озвучке. Специально для России мероприятие озвучит «Кураж-Бамбей».

Основной концепцией мероприятия станет «Киномагия», призванные быть мощным инструментом для создания и потребления эмоционального контента. В рамках презентации также ожидается анонс других долгожданных новинок от Xiaomi.

Трансляция стартует 15 сентября в 15:00 по московскому времени в официальных каналах Xiaomi Россия.